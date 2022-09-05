Камілла з новою зачіскою, а Чарльз у кілті: перший вихід королівського подружжя після літніх канікул

Принц Уельський Чарльз, його дружина герцогиня Камілла та сестра принцеса Анна були присутні на Іграх горян у Бремері, в Шотландії.

Щороку тисячі відвідувачів приїжджають до цього маленького шотландського села в першу суботу вересня, щоб побачити одну з найяскравіших шотландських традицій – Highland Games.

Цього року Ігри ознаменувалися спеціальним заходом на честь платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ. Під час зборів Braemar Royal Highland Gathering принц Чарльз офіційно відкрив платинову ювілейну арку королеви Єлизавети на честь історичного 70-річчя матері на престолі. Захід відбувався неподалік від замку Балморал у Шотландії, де 96-річна королева традиційно проводить літні місяці.

Раніше ми писали, що королева не змогла бути присутньою на Іграх особисто через проблеми зі здоров'ям і це вперше за роки свого правління вона не відвідала Ігри горян, які проводяться від 1832 року.

Принцеса Анна, принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

Також під час Ігор відбулася спеціальна виставка шотландської спадщини, яку Чарльз відкривав разом із сестрою, принцесою Анною.

Цього дня принц Чарльз був одягнений у зелений картатий кілт, а його сестра була одягнена в темно-зелене пальто з червоними ґудзиками, яке доповнила червоним беретом.

Герцогиня Корнуольська була в зеленому пальті з червоною картатою підкладкою, береті в тон, прикрашеному пером, і молочно-білій блузі, а взута у високі шкіряні чоботи. Камілла мала гарне хвилясте укладання, легкий макіяж на обличчі, а на пальті у неї була пришпилена брошка у вигляді квітки.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

Це був перший захід членів королівської родини після літніх канікул.

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