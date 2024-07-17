Каміллі 77 років: Кейт та Вільям лаконічно привітали королеву

Опублікована фотографія була зроблена 2022 року для обкладинки британського журналу Country Life.

17 липня королева Камілла – дружина короля Чарльза III – святкує свій день народження. Її Величності виповнюється цього дня 77 років.

З цієї нагоди привітання королеві залишили принц і принцеса Уельські — Вільям і Кетрін. На сторінці в Instagram вони публікували знімок іменинниці та написали побажання: "Бажаємо Її Величності щасливого Дня народження!"

На фото Камілла позувала у саду з кошиком квітів, у ніжно-блакитній сукні та кардигані.

Королева Камілла/фото: скріншот з облікового запису The Prince and Princess of Wales

Фото зробила принцеса Кейт, а знімання відбувалося в будинку Камілли у Вілтширі, Реймілл.

Раніше з нагоди дня народження Камілли ми підготували для вас добірку з десяти неймовірних фактів про цю жінку, які ви, напевно, не знали.

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