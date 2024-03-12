Каміллі на прийомі зробили незвичайний подарунок: як відреагувала королева

Королеві Каміллі під час чергового прийому у Букінгемському палаці подарували її власну ляльку-двійника Барбі.

76-річна Камілла була присутня на прийомі на честь жінок світу, які зібралися, щоб відсвяткувати Міжнародний жіночий день. Під час заходу Її Величності подарували ляльку, яка була одягнена в точну копію того ж вбрання, в якому королева була на прийомі.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

На Каміллі була яскраво-синя сукня Fiona Clare із чорною короткою накидкою зверху та високі замшеві чоботи. Укладання та макіяж Камілли були традиційними, як і прикраси – перлинні сережки-висячки, браслети, зокрема і Van Cleef & Arpels, а також заручальна каблучка.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла, яка є президенткою фестивалю "Жінки світу", мала щасливий вигляд, коли їй подарували ляльку і не приховувала свого захоплення від подарунка, сказавши: "Дуже вдячна вам, це чудово. Ви забрали у мене близько 50 років життя".

Королева Камілла / Фото: Getty Images

На прийомі також були герцогиня Глостерська та королева Бельгії Матильда. Родичка Камілли була в довгому темному пальті, а бельгійська гостя одягла яскраву рожеву сукню та нюдові туфлі на підборах, а в руках тримала клатч, підібраний до тону вбрання.

Королева Матильда, королева Камілла та герцогиня Глостерська / Фото: Associated Press

Фонд "Жінки світу" є фондом, близьким до серця Камілли. У листопаді 2022 року Камілла також влаштувала для них прийом у Букінгемському палаці.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вчора королева Камілла панувала на службі на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві.

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