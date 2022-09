Канадійка українського походження може стати генсеком НАТО

Віцепрем’єр-міністерка і міністерка фінансів Канади Христя Фріланд може стати новою генеральною секретаркою НАТО, пише CBC News.

Згідно з інформацією джерел – у Брюсселі, Вашингтоні, Оттаві, де знаходиться штаб-квартира НАТО – заявили, що ім’я Фріланд згадували як потенційну наступницю нинішнього генерального секретаря Єнса Столтенберга.

Після появи цієї інформації у Христі Фріланд журналісти запитали про це. Політикиня відповіла, що у неї є "дві роботи", маючи на увазі свої нинішні посади.

Христя Фріланд / Фото: Getty Images

"Наявність канадця може бути бажаною з точки зору посилення участі Канади в альянсі", - сказав Кріс Скалуба з вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council.

Він також додав, що про Фріланд загалом добре думають у європейських і трансатлантичних колах безпеки.

Колишній прем'єр-міністр Норвегії Столтенберг мав залишити посаду генсека НАТО цього місяця, але через російське вторгнення в Україну термін його повноважень продовжили до 30 вересня 2023 року.

Нагадаємо, Христя Фріланд має українське походження, вона народилась у родині матері-українки Галини Хом'як.

Вона окрім двох рідних мов - англійської та української, володіє також французькою, італійською і російською.

Христя займалася журналістикою, а у 2013 році пішла в політику. Вона працювала у Financial Times, the Globe and Mail, Reuters.

Христя Фріланд / Фото: Associated Press

У 2012 році Фріланд написала книжку "Плутократи. Епоха нових багатих і занепад старої системи", яка стала бестселлером The New York Times та отримала премію "Найвидатнішої канадської книжки про бізнес". Книжка перекладена українською мовою.

Христя неодноразово заявляла, що пишається своїм українським корінням і підтримує українські традиції.

Політикиня не раз відвідувала Україну. Після анексії Криму вона активно виступала за посилення санкцій проти Росії. МЗС РФ оголосило її персоною нон-грата.

