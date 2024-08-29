Канікули в Балморалі: чим займаються в Шотландії діти Уельських

Троє дітей принца Вільяма та принцеси Кейт – принци Джордж і Луї та принцеса Шарлотта – перебувають на літніх канікулах, які проводять у сімейному маєтку Балморал.

Рибалка, пікніки та прогулянки з собаками — ось що відрізняє літні дні королівської родини в їхньому улюбленому місці відпочинку.

Принц Вільям та принцеса Кейт з дітьми / Фото: Associated Press

Днями принцесу Кейт та її чоловіка Вільяма помітили коли вони їхали на церковну службу до церкви Краті-Кірк, розташованої неподалік замку.

Балморал став улюбленим місцем відпочинку британської королівської родини від того часу, як чоловік королеви Вікторії, принц Альберт, купив маєток 1852 року. Королева Єлизавета II обожнювала гуляти територією у дитинстві, як і Чарльз, який привозив туди своїх синів принца Вільяма та принца Гаррі, коли вони підростали. А принцеса Євгенія, онука королеви, розповідала, чому її бабуся так любила це місце.

Принц Вільям, швидше за все, пішов стопами свого батька і досліджує велику територію разом з дітьми – Джорджем, Шарлоттою та Луї. А принцеса Кейт насолоджується відпочинком і тишею та спокоєм, продовжуючи лікування від раку.

Принц Вільям та принцеса Кейт з дітьми / Фото: Associated Press

Нагадаємо, цього року виповнюється два роки від дня смерті королеви Єлизавети ІІ, яка померла саме у Балморалі.

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