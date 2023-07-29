Канікули в Балморалі: чому Меган і Гаррі знову відмовили королю Чарльзу

Цього року король Чарльз III вперше в особі монарха проводить літні канікули у Балморалі – улюбленому замку своєї матері королеви Єлизавети II.

Король Чарльз, королева Камілла, принц Вільям і принцеса Кейт вирушать до Балморалу разом із рештою королівської родини на літні канікули. Але принц Гаррі і Меган Маркл не "потішать" сім'ю своєю присутністю.

За словами джерела, близького до Фірми, принц Гаррі та Меган Маркл пропустять щорічну літню відпустку королівської родини, незважаючи на "відкрите запрошення" короля Чарльза. Це пов'язано з тим, що стосунки між батьком та сином погіршилися після виходу відвертих мемуарів принца Гаррі "Запасний", а також низки інтерв'ю, в яких Гаррі відверто поливав брудом членів своєї сім'ї, пише express.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла наступного тижня вирушать до Шотландії, щоб провести там залишок літа. До них приєднаються принц та принцеса Уельські з трьома дітьми.

У Гаррі ж конфлікти не лише з батьком, а й із братом. За великим рахунком, брати не спілкуються і навряд чи колись помиряться.

Принц і принцеса Уельські з дітьми / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого літа Гаррі та Меган були запрошені до Балморалу покійною королевою Єлизаветою II, але теж відхилили запрошення. Коли ж Єлизавета померла, принц Гаррі знову поскандалили через те, що йому заборонили приїжджати попрощатися з бабусею разом з дружиною Меган. Тоді ж і Кейт Міддлтон не була у Балморалі. Таким було рішення короля Чарльза.

Замок Балморал, королева Єлизавета II із родиною на відпочинку / Фото: Associated Press

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