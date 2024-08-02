Канікули в Шотландії: стало відомо чи поїдуть Меган і Гаррі до Балморалу

Герцогиня Сассекськая ніколи не відвідувала замок Балморал – улюблений маєток королівської родини, де проводила літо королева Єлизавета II і продовжує традицію її син король Чарльз III.

Принц Гаррі виріс у Балморалі, він був там, коли загинула його мати принцеса Діана влітку 1997 року, а його дружина Меган жодного разу не відвідувала це місце в Шотландії.

Повідомляється, що цього року Гаррі та Меган знову були позбавлені чергового запрошення до замку Балморал, щоб провести літні канікули із сім'єю, повідомляють джерела PEOPLE в ексклюзивній статті.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

Маєток площею 50 000 акрів, де у вересні 2022 року померла королева Єлизавета, служить для королівської родини місцем щорічного відпочинку далеко від сторонніх очей. Дні тут заповнені заходами на свіжому повітрі, такими як полювання, риболовля та верхова їзда.

Королева Єлизавета II та принц Філіп з дітьми принцом Чарльзом та принцесою Анною в Балморалі, 1955 рік / Фото: Associated Press

"Це було життя, повне пікніків і прогулянок на байдарках", — сказала якось Маргарет Роудс, кузина королеви.

Меган і Гаррі неодноразово планували відвідати Балморал з того часу, як переїхали жити до США, але жодного разу так і не отримали запрошення від короля Чарльза. Більше того, повідомляється, що монарх повністю ігнорує всі телефонні дзвінки принца Гаррі, хоча герцог намагається налагодити стосунки.

Замок Балморал у Шотландії / Фото: Getty Images

"Зараз він стає недоступним", — каже друг принца Гаррі. "Його дзвінки залишаються без відповіді. Він намагався зв'язатися з королем з приводу його здоров'я, але ці дзвінки також залишаються без відповіді".

Нагадаємо, король Чарльз зараз перебуває в замку Мей у Шотландії, де проведе трохи більше тижня на самоті на природі, а потім вирушить до Шотландії, де возз'єднається з родиною.

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