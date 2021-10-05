Перший вихід після канікул: королева Єлизавета II на публічному заході зворушливо згадала принца Філіпа

Королева Єлизавета II офіційно завершила свої щорічні літні канікули в Балморалі і повернулася до Віндзорського замку.

95-річна монархиня проживала в своїй шотландської резиденції від 23 липня 2021 року, і влітку її відвідали члени сім'ї, зокрема герцог і герцогиня Кембриджські, а також принцеса Євгенія з сином і з чоловіком Джеком Бруксбенком, репутація якого була злегка зіпсована через скандал з оголеними моделями. Також Її Величність відвідував улюблений син — принц Ендрю з ексдружиною Сарою Йоркською. Герцог Йоркський, кажуть, ховався в Балморалі від судових приставів, які повинні були вручити йому документи про звинувачення принца в сексуальному насильстві пані Вірджинією Джуфре.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Але повернемося до справ королеви, Єлизавета II вже стала до свого напруженого осіннього графіку публічних виступів. У п'ятницю з сином принцом Чарльзом вони відзначили початок офіційного сезону посадки дерев і самі висадили кілька саджанців.

Потім у супроводі Чарльза і Камілли королева відкрила шосту сесію шотландського парламенту. Під час свого виступу Єлизавета II сказала зворушливу промову про свого покійного чоловіка, який помер в квітні: "Я вже говорила про свою глибоку і незмінну прихильність до цієї чудової країни і про багато щасливих події, які ми з принцом Філіпом завжди могли згадувати під час нашого перебування тут ", — сказала монархиня.

Королева Єлизавета II на відкритті сесії парламенту / Associated Press

Сьогодні Її Величність з'явиться в Букінгемському палаці у супроводі сина принца Едварда, вони дадуть старт Іграм Співдружності 2022 року в Бірмінгемі, пише Hello! А 12 жовтня, рівно за тиждень, королева в супроводі дочки принцеси Анни, яка зараз перебуває в Парижі, відвідає службу на честь Дня подяки у Вестмінстерському абатстві з нагоди сторіччя Королівського британського легіону.

Її Величність також проведе прийом у Віндзорському замку з нагоди Всесвітнього інвестиційного саміту 19 жовтня 2021 року. До слова, жовтень буде дуже насиченим для королеви.

принц Філіп / Associated Press

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