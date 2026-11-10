Канікули закінчилися: принц Джордж повернувся за парту до Ітона

Принц Джордж та його мама Кейт / © Associated Press

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Згідно з інформацією на сайті школи-інтернату, учні Ітонського коледжу повернулися до навчання 8 листопада, після першої «тривалої відпустки» у цьому семестрі.

Хоча у навчальному році вже було кілька коротких перерв, перші великі канікули для ітонців припали на період від 23 жовтня по 8 листопада.

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Ітонський коледж / © Associated Press

Принц Джордж, який у вересні почав навчатися в Ітоні, пішовши стопами свого батька принца Вільяма, ймовірно, провів значну частину цих канікул з сім'єю. І 13-річному Джорджу не довелося далеко їхати, адже Ітон розташований лише за кілька миль від Форест-Лодж, куди родина принца та принцеси Уельських переїхала в листопаді минулого року.

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Принцеса Кейт, принц Вільям і їх син принц Джордж в Ітоні / © Associated Press

А ось його сестра принцеса Шарлотта і брат принц Луї продовжують відвідувати школу Ламбрук, де також були канікули протягом останніх кількох тижнів.

Перед початком шкільних канікул 44-річна принцеса Кейт висловила свою радість щодо повернення всіх трьох дітей додому.

"Завтра у моїх дітей канікули, і я з нетерпінням чекаю, коли вони всі повернуться додому", - сказала вона під час одного зі своїх публічних заходів.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Минулими вихідними сім'я Уельських була присутня на церемонії покладання вінків біля Кенотафа в Лондоні на згадку про загиблих воїнів. Цей день зазвичай у Британії називають Днем пам'яті та члени королівської родини відвідують низку заходів, присвячених цій події.

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