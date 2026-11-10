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Канікули закінчилися: принц Джордж повернувся за парту до Ітона
Перші канікули принца Джорджа в Ітонському коледжі включали поїздку з його батьком принцом Вільямом до Іспанії, але тепер майбутній король повернувся до навчання.
Згідно з інформацією на сайті школи-інтернату, учні Ітонського коледжу повернулися до навчання 8 листопада, після першої «тривалої відпустки» у цьому семестрі.
Хоча у навчальному році вже було кілька коротких перерв, перші великі канікули для ітонців припали на період від 23 жовтня по 8 листопада.
Принц Джордж, який у вересні почав навчатися в Ітоні, пішовши стопами свого батька принца Вільяма, ймовірно, провів значну частину цих канікул з сім'єю. І 13-річному Джорджу не довелося далеко їхати, адже Ітон розташований лише за кілька миль від Форест-Лодж, куди родина принца та принцеси Уельських переїхала в листопаді минулого року.
А ось його сестра принцеса Шарлотта і брат принц Луї продовжують відвідувати школу Ламбрук, де також були канікули протягом останніх кількох тижнів.
Перед початком шкільних канікул 44-річна принцеса Кейт висловила свою радість щодо повернення всіх трьох дітей додому.
"Завтра у моїх дітей канікули, і я з нетерпінням чекаю, коли вони всі повернуться додому", - сказала вона під час одного зі своїх публічних заходів.
Минулими вихідними сім'я Уельських була присутня на церемонії покладання вінків біля Кенотафа в Лондоні на згадку про загиблих воїнів. Цей день зазвичай у Британії називають Днем пам'яті та члени королівської родини відвідують низку заходів, присвячених цій події.