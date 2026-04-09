- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 178
- Час на прочитання
- 2 хв
Капелюхи, тіари та вишукані сукні: у Лондоні відкрили унікальну виставку до 100-річчя королеви Єлизавети ІІ
Половина експонатів демонструватиметься вперше в історії.
2026 року виповнюється сто років від дня народження королеви Єлизавети II, тому до цієї особливої дати The Royal Collection Trust відкрив виставку під назвою «Королева Єлизавета II: Її стильне життя» у Букінгемському палаці.
Ця довгоочікувана виставка — одна із наймасштабніших та найповніших від дня смерті королеви, яка стане рідкісним поглядом на всесвітньо відомий гардероб монархині.
На виставці будуть представлені одяг, ювелірні вироби, капелюхи, взуття та аксесуари, а також раніше не бачені ескізи дизайнів, рукописні нотатки та зразки тканин. Ці предмети свідчать про активну особисту участь покійної монархині у формуванні її гардеробу. Половина експонатів демонструватиметься вперше в історії.
«З понад 300 експонатами на виставці це найретельніше дослідження її колекції одягу, яке, я сподіваюся, допоможе відвідувачам зрозуміти, чому мода була такою важливою для королеви», — розповіла People кураторка виставки Каролін де Гіто.
Серед найяскравіших експонатів колекції — такі речі, як її хрестильний халат, сукня подружки нареченої, весільна сукня, коронаційна сукня та вбрання, яке вона одягла на весілля принцеси Маргарет.
Весільна сукня королеви посідає одне з центральних місць виставки. Її створив дизайнер Норман Гартнелл. З часом вона пожовкла і вже не така білосніжна як 1947 року, однак лишається такою ж гарною. Біля сукні також можна роздивитись босоніжки, у яких молода Єлизавета йшла до вівтаря у Вестмінстерському абатстві.