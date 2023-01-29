Карибський тур нідерландських монархів: три образи королеви Максими та її старшої дочки

Королівське подружжя Нідерландів вирушило в карибське турне. Королева Максима та король Віллем-Олександр цього разу взяли з собою свою старшу дочку, спадкоємницю престолу принцесу Катаріну-Амалію.

27 січня королівська родина прибула в аеропорт на урядовому літаку Нідерландів на початку туру карибськими островами.

Королева Максима та король Віллем-Олександр та принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

51-річна Максима спустилася трапом літака в білій кофті, синьому жакеті та білих штанах-дудочках, до яких підібрала босоніжки з деніму на високих шпильках. У королеви був світлий манікюр, у вухах великі білі сережки, а на обличчі окуляри від сонця. Її дочка також була в окулярах, одягла синю сукню з принтом, білий жакет та взула босоніжки на високій платформі.

У другий день свого двотижневого візиту Максима з чоловіком та дочкою здійснили поїздку Бонейром. 19-річна Катаріна-Амалія мала елегантний вигляд у білій сукні з квітковим принтом від Natan Couture, підібравши до образу плетену сумку від Marina Raphael та нюдові туфлі-човники від Gianvito Rossi на підборах. У принцеси було розпущене волосся, а на обличчі був легкий макіяж з акцентом на очі.

Король Віллем-Олександр та принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

Її мати королева Максима була у лляній сукні з поясом на талії, ґудзиками та об'ємними рукавами від Otto Zimmermann. Вона була в туфлях на шпильках, але для відвідування пляжу перевзулась. Її дочка також взула кросівки. У Максими був головний убір, а лук вона доповнила великими сережками.

Королева Максима та король Віллем-Олександр з дочкою Катаріною-Амалією / Фото: Getty Images

А також під час дегустації їжі на пляжі публіка побачила королеву Максиму у білому образі: топі та штанах-кльошах, а також у подовженому жителі. Цей аутфіт королева доповнила великими сережками-кільцями, масивним золотим кольє на шиї та масивним браслетом на зап'ясті. На другій руці у неї був тонкий золотий браслет із серцем і годинник.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

А принцеса цього разу одягла жакардову сукню з квітковим принтом від Ralph Lauren, зверху накинула білий жакет, взула еспадрильї на танкетці від Asos і в руках тримала білий клатч Sophie Habsburg.

Принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

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