Каштани, Парковий міст та Bayraktar: киянка створює патріотичні тату

Під час війни багато українців захотіли активніше висловлювати свою любов до країни, підкреслювати патріотизм. Один із популярних способів це зробити стало татуювання.

Тату-майстриня Дар’я Криж із Києва створює лаконічні малюнки на тілі, серед яких мапа України, патріотичні гасла, колоски пшениці, соняхи, а також листя каштану - символу Києва. Окрім цього, також серед робіт дівчини можна побачити славнозвісні турецькі безпілотники Bayraktar і київський Парковий міст.

Зазначимо, що якщо ви плануєте бути донором крові, то від тату на перший час доведеться відмовитися - існує тимчасовий інтервал у один рік, протягом якого вам не дозволять здавати кров.

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