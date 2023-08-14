Каталися на велосипедах і засмагали на пляжі: Байдени провели вікенд у місті Рехобот-Біч

Джо і Джилл Байдени люблять проводити вихідні у своєму літньому будинку у штаті Делавер.
Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден традиційно провели вихідні у своєму заміському будинку Рехобот-Біч, штат Делавер.
Папараці зазнімкували, як подружжя відпочивало на пляжі. Разом із ними був посол США в ЄС Марк Гітенштайн із дружиною Ліббі.
Вони сиділи в одязі на шезлонгах про щось розмовляли і пили охолоджувальні напої.
Пізніше Джо і Джилл потрапили до об'єктивів фотографів, коли каталися на велосипедах у Gordons Pond у Рехобот-Біч. Байдени, тдо речі, люблять активно проводити час, тому часто катаються на велосипедах у вихідні.
Нагадаємо, нещодавно Джилл Байден продемонструвала стильний образ, який обрала для перельоту. На ній був топ в рубчик, синій жакет і білі штани.
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