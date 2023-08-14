Каталися на велосипедах і засмагали на пляжі: Байдени провели вікенд у місті Рехобот-Біч

Джо і Джилл Байдени люблять проводити вихідні у своєму літньому будинку у штаті Делавер.

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден традиційно провели вихідні у своєму заміському будинку Рехобот-Біч, штат Делавер.

Папараці зазнімкували, як подружжя відпочивало на пляжі. Разом із ними був посол США в ЄС Марк Гітенштайн із дружиною Ліббі.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Вони сиділи в одязі на шезлонгах про щось розмовляли і пили охолоджувальні напої.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Пізніше Джо і Джилл потрапили до об'єктивів фотографів, коли каталися на велосипедах у Gordons Pond у Рехобот-Біч. Байдени, тдо речі, люблять активно проводити час, тому часто катаються на велосипедах у вихідні.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Джилл Байден продемонструвала стильний образ, який обрала для перельоту. На ній був топ в рубчик, синій жакет і білі штани.

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