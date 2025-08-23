- Дата публікації
Каталися на катері: членів королівської родини Нідерландів заскочили на відпочинку
Королівська родина Нідерландів була помічена на відпочинку на грецькому Пелопоннесі.
Папараці зробили фото короля Віллема-Олександра на борту швидкісного катера, коли той відпливав із приватного порту грецької резиденції монарха та його дружини королеви Максими у Краніді. На знімку, на жаль, не видно саму королеву та їхніх дочок.
Вже пізніше короля Нідерландів Віллема-Олександра заскочили під час регати в Амстредамі, де він з’явився зі своєю невісткою принцесою Мейбл, дружиною його покійного брата принца Фрізо. Вони пливли кораблем Groene Draeck під час вітрильної регати Sail Amsterdam.
Також раніше ми розповідали, що разом із нідерландською королівською родиною на їхній віллі відпочивали члени королівської родини Іспанії. Але пізніше король Філіп VI екстрено виїхав з острова, оскільки Іспанію сколихнули масштабні лісові пожежі.