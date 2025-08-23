ТСН у соціальних мережах

Каталися на катері: членів королівської родини Нідерландів заскочили на відпочинку

Королівська родина Нідерландів була помічена на відпочинку на грецькому Пелопоннесі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Нідерландська королівська родина

Нідерландська королівська родина / © Associated Press

Папараці зробили фото короля Віллема-Олександра на борту швидкісного катера, коли той відпливав із приватного порту грецької резиденції монарха та його дружини королеви Максими у Краніді. На знімку, на жаль, не видно саму королеву та їхніх дочок.

Король Віллем-Олександр на катері / © Getty Images

Король Віллем-Олександр на катері / © Getty Images

Вже пізніше короля Нідерландів Віллема-Олександра заскочили під час регати в Амстредамі, де він з’явився зі своєю невісткою принцесою Мейбл, дружиною його покійного брата принца Фрізо. Вони пливли кораблем Groene Draeck під час вітрильної регати Sail Amsterdam.

Король Віллем-Олександр і принцеса Мейбл / © Getty Images

Король Віллем-Олександр і принцеса Мейбл / © Getty Images

Також раніше ми розповідали, що разом із нідерландською королівською родиною на їхній віллі відпочивали члени королівської родини Іспанії. Але пізніше король Філіп VI екстрено виїхав з острова, оскільки Іспанію сколихнули масштабні лісові пожежі.

