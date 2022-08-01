Катерина Кухар показала фото і відео з концерту своїх учнів у Словаччині

Прима-балерина розповіла про концерт, на якому виступили її учні із балетного табору у Братиславі.

Катерина Кухар показала знімки з концерту своїх учнів, що відбувся у межах балетного табору у Братиславі, який балерина створила разом із радницею з міжнародних питань Київського державного фахового хореографічного коледжу Ольгою Морозенко.

Концерт відбувся до закінчення першої зміни літнього балетного табору у Словаччині й вже зовсім скоро відбудеться друга зміна, яка триватиме також 18 днів й прийме до 80 дітей.

Пресслужба

"Ми всі разом зробили неможливе можливим! Bratislava Ballet Camp - перший крок до головної мети: зібрати всіх у безпечному місті у новому навчальному році", - сказала Кухар.

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Вона також подякувала Міністерствам культури України і Словаччини за допомогу в організації цих літніх зборів, оскільки міністри культури двох країн особисто опікувались цим питанням.

Концерт учнів та студентів із KSBC відвідала міністерка культури Словаччини Наталія Міланова, яка чудово оцінила підготовку майбутніх українських артистів балету.

Наталія Міланова і Ольга Морозенко/Пресслужба

"Коли ми з Катериною Кухар тільки задумали влаштувати балетний кемп для українських діточок, одразу відчули потужну дієву підтримку, кожне питання вирішувалось швидко та ефективно, в інтересах українських дітей та вчителів. І от у такий важливий день для артистів міністерка культури Словаччини Наталія Міланова знайшла час, аби бути у залі та розділити ці емоції з нами. Вірю, що м’яка дипломатія та жіноче лідерство справді здатні змінювати цей світ на краще та творити дива", - сказала Ольга Морозенко.

Пресслужба

Пресслужба

Нагадаємо, Катерина перебуває у великому "Турі солідарності" з виставою "Жизель", який вже побував у Норвегії, Швеції, Франції та у країнах Латинської Америки. Частина коштів з туру йде на допомогу Україні.

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