Катерина Кухар розповіла, про що вона спілкувалася з королевою Швеції Сільвією після вистави

Катерина Кухар розповіла, про що вона спілкувалася з королевою Швеції Сільвією після вистави

Під час "Туру солідарності" на підтримку України Катерина Кухар і Олександр Стоянов зустрілися з королевою Швеції.

Ми вже писали про те, що королева Швеції Сільвія і принц Карл Філіпп відвідали у Стокгольмі виставу "Жизель" за участю Grand Kyiv Ballet під керівництвом Олександра Стоянова. На сцені Олександр танцював разом із Катериною Кухар. Прем’єри балету Національної опери України мовою танцю розповідають правду світовим ЗМІ та представникам влади інших держав про криваву війну в Україні, яку розв'язала Росія.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов/Пресслужба

Подивитися виставу прийшли також міністерка культури Швеції Жанетт Густафсдоттер і пані мер Стокгольму Анна Кеніг Йерлмир.

Перед виставою посол України в Швеції Андрій Плахотнюк зачитав звернення від першої леді України Олени Зеленської.

"І ми мусимо говорити, танцювати і воювати за те, щоб в Україні – а, значить, і в Європі – настав мир", - йшлося у зверненні.

Катерина Кухар/Пресслужба

Вистава вже традиційно завершилась спільним виконанням Гімном України.

Пресслужба

Катерина і Олександр після вистави зустрілися з королевою Сільвією та принцем Карлом Філіппом. Вони розповіли, про що спілкувалися з Її Величністю і Його Королівською Високістю.

Олександр Стоянов, королева Сільвія, Катерина Кухар і принц Карл Філіпп/Пресслужба

Кухар зазначила, що Швеція, як і багато інших країн підтримує Україну.

"Ми ще раз переконались, що вони дуже співчувають горю нашого народу. Ми мали можливість обговорити з ними проблеми, пов’язані з війною в Україні. Говорили про стан України на сьогоднішній день, про розбомблені будівлі у наших містах, про те, як важко зараз дітям. Й, найголовніше, що вже зараз необхідно думати про відбудову України після закінчення війни", - сказала прима-балерина.

Катерина також зауважила, що шведи високо оцінили їхнє балетне мистецтво. Вони також готові розглянути питання допомоги українцям у відбудові Київського державного фахового хореографічного коледжу, яким керує Кухар.

"Після вистави "Жизель" у нас була можливість поспілкуватись з українськими переселенцями, яких ми запросили на балет. Було дуже багато діток, які розповіли не тільки про те, як їх зустріла Швеція, але й про свою головну мрію – скоріше повернутись додому", - додав Стоянов.

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