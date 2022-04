Катя Осадча показала фото дівчини з дитиною з Маріуполя, яких розшукують

Ведуча виклала світлину дівчини з дитиною, які перебували в Маріуполі.

Катя Осадча продовжує займатися пошуком зниклих дітей під час війни за допомогою телеграм-каналу, створеного за її ініціативи.

Ведуча опублікувала в Instagram фото дівчини з дитиною, яких шукають рідні. Вона з дитиною перебувала у бункері під "Азовсталлю" і з нею зник зв'язок.

"Заручники в пеклі…

На першому фото дівчина з відео з бункеру під Азовсталлю. А на другому та ж сама дівчина, але на фото з мирного життя зі своїм маленьким сином, красива, струнка, усміхнена, мама, що живе в красивому місті і ростить свого сина.

Друге фото - заявка з нашого телеграм каналу Пошук зниклих. Ми вдячні уважним глядачам, що повідомляють нас про те, що впізнають зниклих.

Зараз під комбінатом під обстрілами тисяча людей, світ не може мовчки спостерігати.

We need support, we need weapon!!!!!

We need evacuation corridor!!!!!

It is genocide!!!

Ми віримо, що якомога більше людей ми знайдемо! Ми цілодобово чекаємо на будь-яку інформацію про місце знаходження людей на електронну пошту poshuk.war@gmail.com" – написала Осадча.

