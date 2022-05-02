Катя Осадча показала малюка, який два місяці провів у бомбосховищі "Азовсталі"

Ведуча розповіла, що 4-місячну дитину з мамою розшукували рідні.

Катя Осадча опублікувала в Instagram фото хлопчика, який з мамою два місяці провели у бомбосховищі "Азовсталь". Їх весь цей час шукали рідні. Зараз малюку 6 місяців. Їм вдалося евакуюватися, дитина з мамою їде до Запоріжжя.

"Господи, дай здоров’я дітям і сил мамам. На фото хлопчик, якого шукали в нас в телеграм каналі "Пошук зниклих" разом з мамою Анею. На момент початку пошуку йому було 4 місяці, а вчора Святу виповнилося вже 6 місяців і ці 8 тижнів свого маленького життя він провів з мамою в бомбосховищі Азовсталі.

Ми знали, що вони там, з ними не було зв’язку і ми молилися, щоб всі вони дочекалися евакуації.

Вони вже на шляху до Запоріжжя, вони скоро обнімуться з рідними, які шукали, чекали, молилися, благали.

Господи, як це може бути, як таке може відбуватися з нами зараз! Нехай ці маленькі очі більше в своєму житті ніколи не побачать таких жахів.

Вибачте нас діти, що ми дорослі не змогли завадити цьому горю", - написала Осадча.

Раніше ведуча показала знімок дівчини, чиє життя забрала путінська ракета в Одесі.

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