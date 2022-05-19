Катя Осадча продемонструвала яскравий образ у сукні-вишиванці, заквітчаній фіалками

Ведуча одягла блакитно-жовте національне вбрання.
Катя Осадча привітала своїх підпсиників із Днем вишиванки. На світлині вона постала у красивій жовтій сукні-вишиванці з блакитними вишитими фіалками від української дизайнерки Юлії Магдич.
"В наших серцях хрестиком вишито "Україна"! З Днем вишиванки!" – написала ведуча.
До речі, у такій самій сукні-вишиванці привітала українців із Днем вишиванки і сама її авторка – Юлія Магдич.
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