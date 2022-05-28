Катя Осадча розповіла про пошук зниклих українців в Instagram

Ведуча закликає долучатися всіх до пошуку людей, які зникли під час війни.

Катя Осадча повідомила фоловерам, про те, що проєкт з пошуку зниклих українців з'явився відтепер і в Instagram.

Вона закликала всіх охочих підписуватися на сторінку @poshuk.znyklyh

"Підписуйтеся, ви можете знати тих, кого шукають. Також ми будемо викладати актуальну інформацію про партнерів з пошуку, посилання на списки евакуації і все те, що ви могли пропустити в телеграм-каналі!

Також в директ чекаємо на тих, хто хоче долучитися до нашої команди, волонтери, ви нам потрібні, будемо знайомитися особисто", - написала ведуча.

Нагадаємо, Осадча є співзасновницею телеграм-каналу "Пошук зниклих" і масштабного проєкту "Знайти своїх".

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