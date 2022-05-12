Катя Осадча у блакитному костюмі від українського бренду побувала в ефірі "Сніданку з 1+1"

Ведуча розповіла історії з її проєкту пошуку зниклих під час війни українців.

Катя Осадча сьогодні була співведучою "Сніданку з 1+1". Вона провела ефір разом із Русланом Сенічкіним і Людмилою Барбір. Вони обговорили проєкт Осадчої "Знайти своїх", який допомагає людям знайти рідних та друзів, і поділилися новими історіями. Вона зазначила, що їхній телеграм-канал працює задля того, щоб з'єднати родини.

Катя Осадча / Фото: Instagram Каті Осадчої

В ефірі Катя з'явилася у блакитному штанному костюмі від українського бренду Vivons. А Людмила красувалася у розкішній сукні-вишиванці.

Катя Осадча / Фото: Instagram Каті Осадчої

"Дякую @ruslan_senichkin @liudmila.barbir за гостинність. Наш проєкт "Знайти своїх" співпрацює зі @snidanok і сьогодні ми висвітлювали історії, розмовляли з психологом і волонтером про пошук. Ми прагнемо наші пошуки зробити якомога ефективнішими. Все буде Україна!" – написала Осадча.

Крім того, вона закликала підписників підтримувати українських малий бізнес і купувати одяг українських виробників.

Нагадаємо, Осадча похизувалася фоловерам, що вона разом із чоловіком Юрієм Горбуновим знайшли у Києві пальне.

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