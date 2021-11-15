Кажуть, з'їде з палацу: родичка княгині Шарлін розповіла про її плани

Минулого понеділка, 8 листопада, княгиня Шарлін повернулася до Монако з Південної Африки, де провела останні п'ять місяців.

Під час довгого терміну відсутності Шарлін в Монако навколо них з князем Альбером II сім'ї точилося безліч різних чуток. Хтось казав, що пара перебуває на межі розлучення, але Альбер виходив до журналістів і щоразу спростовував ці чутки, заявляючи, що його дружина не може повернутися за медичних протипоказань.

Напередодні повернення Шарлін у пресі знову з'явилися чутки про те, що королівська особа може повернутися зовсім не до палацу, а може переїхати до двокімнатної квартири, де зупинялася раніше перед від'їздом до ПАР. Проте, невістка Шарлін — Шантелл Віттсток, спростувала ці припущення.

Виступаючи перед південноафриканським каналом Channel24, pr-директорка благодійної організації Шарлін у ПАР, яка одружена з братом принцеси Шоном Віттстоком, сказала: "Принцеса дуже щаслива повернутися додому до своєї родини" і доповнила, що Шарлін залишиться з чоловіком та дітьми.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Associated Press

Диму без вогню не буває, і про шлюб князя та княгині, який тріщить по швах, уже давно ходять різні чутки. Звичайно, Альбер II зі своєю некришталево чистою репутацією підливає олії у вогонь. Але шанувальники монакської сім'ї та принцеси Шарлін також переконані, що вона абсолютно точно не залишить своїх дітей – принца Жака та принцесу Габріеллу, яким наступного місяця виповниться по сім років.

Шарлін із дітьми / Associated Press

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