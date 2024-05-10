"Казковий роман" закінчився: що не так із шлюбом королеви Мері та короля Фредеріка X

У січні 2024 року вони стали новими данськими королем та королевою. А наступного тижня – 14 травня – відсвяткують 20-ту річницю від дня свого весілля.

Але експерти з мови тіла давно стверджують, що романтикою у стосунках цієї пари навіть не пахне. Пара, яка познайомилася в сіднейському пабі The Slip Inn під час Олімпійських ігор 2000 року, завжди була відома тим, що демонструвала теплі почуття на публіці. Все змінилося у листопаді 2023 року, коли до преси потрапили фотографії тоді ще спадкового принца Фредеріка в компанії мексиканської світської левиці під час короткої відпустки в Іспанії.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Експертка Луїза Малер розповіла Daily Mail, що їхні нещодавні "закохані погляди", зчеплені руки та широкі усмішки — "все для галочки". Вона вважає, що їхня тактильність була нещирою відтоді, як у публічному просторі з'явилася інформація про зради Фредеріка.

Але, є і хороша новина, вони продовжують залишатися парою, бо обидва хочуть бути королем і королевою і планують робити цю роботу разом.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

"Вони не виявляють жодних ознак пари у романтичних відносинах", — каже експертка. Мовою тіла королеви Мері можна сказати, що вона закривається від чоловіка схрещуючи руки і відхиляючи голову в інший бік.

Їхні появи на публічних заходах ретельно сплановані. Але прохолода у стосунках помітна й у тому, що Фредерік рідко дивиться на дружину чи ці погляди надто короткі, щоб бути щирими. Експерти вважають, що всі "ніжні прояви" – проста гра для публіки.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Данська королівська родина/Instagram

Нагадаємо, мати Фредеріка — королева Маргрете II зреклася трону на користь сина на початку цього року і, казали, що зробила вона це для того, щоб врятувати шлюб Фредеріка і Мері.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Associated Press

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