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Герцог і герцогиня Кембриджські переїжджають до Віндзора: нові подробиці

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Герцог і герцогиня Кембриджські переїжджають до Віндзора: нові подробиці

Герцог та герцогиня Кембриджські / Associated Press

У західній пресі вже давно ходять чутки про те, що герцог та герцогиня Кембриджські планують переїзд із Кенсінгтонського палацу.

Королівські інсайдери повідомили, що Вільям і Кейт придивляються до переїзду в Adelaide Cottage, власність королівської родини, розташовану лише за 10 хвилин ходьби від резиденції королеви у Віндзорі.

Герцог та герцогиня Кембриджські шукають постійний будинок, куди зможуть переїхати разом із трьома дітьми ближче до осені. Як пише Daily Mail, Adelaide Cottage вважається першим у списку пари, оскільки він був нещодавно відремонтований і добре підходить для сім'ї із п'яти осіб, які хочуть переїхати якомога раніше.

Герцог та герцогиня Кембриджські з дітьми / © Associated Press
Герцог та герцогиня Кембриджські з дітьми / Associated Press

Побудований 1831 року, котедж офіційно належить королеві, але тривалий час використовувався як гостьовий будинок для друзів королівської родини.

У котеджі, названому на честь королеви Аделаїди, дружини короля Вільгельма IV, нещодавно було зроблено ремонт а отже, він може ідеально підійти сім'ї Кембриджських, які хочуть відправити своїх трьох дітей до однієї школи у Віндзорі.

Раніше ми писали, що у старшого сина пари – принца Джорджа, нещодавно відбувся пробний урок у новій школі, розташованій саме неподалік Віндзорського замку.

Герцог та герцогиня Кембриджські з дітьми / © Associated Press
Герцог та герцогиня Кембриджські з дітьми / Associated Press

Сьогодні, нагадаємо, у сім'ї свято. Принцесі Шарлотті виповнюється 7 років. З цієї нагоди було представлено нові знімки дівчинки, зроблені її мамою Кейт на вихідних у Норфолку.

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