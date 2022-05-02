Герцог і герцогиня Кембриджські переїжджають до Віндзора: нові подробиці

У західній пресі вже давно ходять чутки про те, що герцог та герцогиня Кембриджські планують переїзд із Кенсінгтонського палацу.

Королівські інсайдери повідомили, що Вільям і Кейт придивляються до переїзду в Adelaide Cottage, власність королівської родини, розташовану лише за 10 хвилин ходьби від резиденції королеви у Віндзорі.

Герцог та герцогиня Кембриджські шукають постійний будинок, куди зможуть переїхати разом із трьома дітьми ближче до осені. Як пише Daily Mail, Adelaide Cottage вважається першим у списку пари, оскільки він був нещодавно відремонтований і добре підходить для сім'ї із п'яти осіб, які хочуть переїхати якомога раніше.

Герцог та герцогиня Кембриджські з дітьми / Associated Press

Також читайте Герцогиня Кембриджська знайшла спосіб ще раз висловити підтримку Україні

Побудований 1831 року, котедж офіційно належить королеві, але тривалий час використовувався як гостьовий будинок для друзів королівської родини.

У котеджі, названому на честь королеви Аделаїди, дружини короля Вільгельма IV, нещодавно було зроблено ремонт а отже, він може ідеально підійти сім'ї Кембриджських, які хочуть відправити своїх трьох дітей до однієї школи у Віндзорі.

Раніше ми писали, що у старшого сина пари – принца Джорджа, нещодавно відбувся пробний урок у новій школі, розташованій саме неподалік Віндзорського замку.

Герцог та герцогиня Кембриджські з дітьми / Associated Press

Сьогодні, нагадаємо, у сім'ї свято. Принцесі Шарлотті виповнюється 7 років. З цієї нагоди було представлено нові знімки дівчинки, зроблені її мамою Кейт на вихідних у Норфолку.

Читайте також: