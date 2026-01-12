ТСН у соціальних мережах

129
1 хв

Кенсінгтонський палац оголосив важливу новину про принцесу Уельської Кейт

Дружина принца Вільяма з’явиться на публіці цього тижня.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Associated Press

Як покровителька Союзу регбі Англії принцеса Уельська проведе у четвер прийом у Віндзорському замку для жіночої збірної Англії з регбі після її перемоги на Кубку світу минулого року.

Після прибуття гравцям та співробітникам команди проведуть екскурсію замком, після чого вони приєднаються до принцеси, щоб відсвяткувати своє досягнення. Під час спеціального прийому вони покажуть принцесі Кубок світу з регбі.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Нагадаємо, минулого тижня подружжя Уельських повернулося з новорічних канікул, які провели у своєму маєтку Анмер-гол у Норфолку та стали до виконання королівських обов’язків. Вільям та Кетрін відвідали лікарню Чарінг-Крос і подякували лікарям за роботу. На заході Кейт з’явилася вштанному костюмі відтінку бордо і мала приголомшливо стильний вигляд.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

