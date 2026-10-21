Кенсінгтонський палац поділився красивою закулісною фотографією Кейт та Вільяма з бенкету

Кейт і Вільям Уельські / © Instagram принца і принцеси Уельских

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Кенсінгтонський палац опублікував нову фотографію принца та принцеси Уельських напередодні урочистого державного бенкету. Пара позувала для фотографії у Фрогмор-гаусі, після чого приєдналася до гостей у залі Святого Георгія у Віндзорському замку.

Чорно-білий знімок було зроблено Грегом Вільямсом. Кетрін одягнена в приголомшливу сукню з кейпнакидкою від Elie Saab і свою улюблену тіару «Вузлики кохання». Як аксесуари вона обрала сережки і браслет, що належали покійній королеві Єлизаветі II.

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Кейт і Вільям Уельські / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принц Вільям, який обіймає на фотографії дружину, одягнений у костюм і білу краватку-метелик, він носить стрічку Найвищого ордена Підв'язки з орденом Святого Георгія. На ньому також Високий орден Підв'язки, Найдавніший та Високий орден Чортополоха та звання Великого магістра Високого ордена Бані.

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Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

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