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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Кенсінгтонський палац поділився красивою закулісною фотографією Кейт та Вільяма з бенкету

В Instagram принца та принцеси Уельських було опубліковано нову фотографію Кейт та Вільяма, зроблену напередодні державного бенкету у Віндзорському замку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кейт та Вільям Уельські

Кейт і Вільям Уельські / © Instagram принца і принцеси Уельских

Кенсінгтонський палац опублікував нову фотографію принца та принцеси Уельських напередодні урочистого державного бенкету. Пара позувала для фотографії у Фрогмор-гаусі, після чого приєдналася до гостей у залі Святого Георгія у Віндзорському замку.

Чорно-білий знімок було зроблено Грегом Вільямсом. Кетрін одягнена в приголомшливу сукню з кейпнакидкою від Elie Saab і свою улюблену тіару «Вузлики кохання». Як аксесуари вона обрала сережки і браслет, що належали покійній королеві Єлизаветі II.

Кейт і Вільям Уельські / © Instagram принца і принцеси Уельских

Кейт і Вільям Уельські / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принц Вільям, який обіймає на фотографії дружину, одягнений у костюм і білу краватку-метелик, він носить стрічку Найвищого ордена Підв'язки з орденом Святого Георгія. На ньому також Високий орден Підв'язки, Найдавніший та Високий орден Чортополоха та звання Великого магістра Високого ордена Бані.

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

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