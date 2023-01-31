Керол Міддлтон 68: цікаві факти з життя матері принцеси Уельської

Керол Елізабет Міддлтон – бізнесвумен, мама трьох дітей – Кетрін, Філіпи і Джеймса Міддлтонів. Сьогодні ім'я Керол в Британії, напевно, знають всі, адже її старша дочка – принцеса Уельська Кетрін, є дружиною спадкоємця британської корони і має всі шанси стати королевою-консортом. А онуки – принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї Уельські, посідають друге, третє і четверте місця на британський трон.

Керол Міддлтон і принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Про життя Керол відомо небагато, але є і цікаві факти. Народилася вона в досить бідній родині, після навчання в школі пішла працювати секретаркою, оскільки її батьки не мали змоги оплатити навчання дівчини в коледжі. Пізніше, вивчивши французьку мову, Керол влаштувалася на роботу стюардесою в British Airways, де й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Майклом Міддлтоном, на той момент авіадиспечером. Вони одружилися 21 червня 1980 року.

Керол і Майкл Міддлтони / Фото: Getty Images

Після народження вже двох доньок Міддлтони заснували компанію Party Pieces 1987 року, яка займається організацією свят. Їм вдалося досягти успіхів у цій справі і це дозволило дати хорошу освіту їхнім на той момент вже трьом дітям. 2023 року ця компанія відсвяткує своє 35-річчя.

Керол Міддлтон з дочкою Піппою / Фото: Getty Images

Бізнесом Керол Міддлтон займається і зараз, але в одному зі своїх інтерв'ю зазначила, що живе досить простим життям, любить своїх дітей і обожнює проводити час з онуками. У Керол, нагадаємо, їх уже п'ятеро.

Керол Міддлтон з королівською родиною / Фото: Getty Images

Разом зі своєю знаменитою дочкою Кейт Керол Міддлтон іноді з'являється у світському суспільстві, але це трапляється вкрай рідко. Частіше вони бачаться в приватних сімейних умовах.