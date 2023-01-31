Керол Міддлтон 68: цікаві факти з життя матері принцеси Уельської

Сьогодні своє 68-річчя святкує мама принцеси Уельської - Керол Міддлтон.
Керол Елізабет Міддлтон – бізнесвумен, мама трьох дітей – Кетрін, Філіпи і Джеймса Міддлтонів. Сьогодні ім'я Керол в Британії, напевно, знають всі, адже її старша дочка – принцеса Уельська Кетрін, є дружиною спадкоємця британської корони і має всі шанси стати королевою-консортом. А онуки – принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї Уельські, посідають друге, третє і четверте місця на британський трон.
Про життя Керол відомо небагато, але є і цікаві факти. Народилася вона в досить бідній родині, після навчання в школі пішла працювати секретаркою, оскільки її батьки не мали змоги оплатити навчання дівчини в коледжі. Пізніше, вивчивши французьку мову, Керол влаштувалася на роботу стюардесою в British Airways, де й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Майклом Міддлтоном, на той момент авіадиспечером. Вони одружилися 21 червня 1980 року.
Після народження вже двох доньок Міддлтони заснували компанію Party Pieces 1987 року, яка займається організацією свят. Їм вдалося досягти успіхів у цій справі і це дозволило дати хорошу освіту їхнім на той момент вже трьом дітям. 2023 року ця компанія відсвяткує своє 35-річчя.
Бізнесом Керол Міддлтон займається і зараз, але в одному зі своїх інтерв'ю зазначила, що живе досить простим життям, любить своїх дітей і обожнює проводити час з онуками. У Керол, нагадаємо, їх уже п'ятеро.
Разом зі своєю знаменитою дочкою Кейт Керол Міддлтон іноді з'являється у світському суспільстві, але це трапляється вкрай рідко. Частіше вони бачаться в приватних сімейних умовах.