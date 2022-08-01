Керрі Джонсон орендувала сукню за 25 фунтів для святкування першої річниці весілля з Борисом Джонсоном

У травні 2021 року британський прем'єр-міністр Борис Джонсон одружився з 33-річною екозахисницею Керрі Саймондс.
Це була невелика церемонія у Вестмінстерському соборі, на якій через обмеження, пов'язані з COVID-19, було лише 30 гостей.
Трохи більше року подружжя змогло відсвяткувати своє весілля на розкішній вечірці на території Дейлсфорд-хауса в Глостерширі, куди запросили своїх рідних та близьких.
На території Дейлсфорд-хауса було встановлено намет, де прем'єр-міністр Борис Джонсон та його дружина Керрі святкували свою першу річницю – ситцеве весілля.
Пишна вечірка мала відбутися раніше в заміській резиденції прем'єр-міністра Чекерс, але через скандал, пов'язаний із відставкою Джонсона, було вирішено перенести святкування.
Керрі Джонсон з'явилася на вечірці в орендованій сукні від Savannah Miller, вартість оренди якої за добу становить 25 фунтів стерлінгів. На жаль, фото Кері в ній немає, але можна роздивитися, який вигляд має сукня на фото з офіційного сайту. Зазвичай вартість такої сукні для покупки складає 3500 фунтів стерлінгів, проте Керрі вирішила, що краще орендувати її на веб-сайті Wardrobe HQ.
Нагадаємо, у Керрі та Бориса Джонсона є двоє дітей: син Вілфред і дочка Ромі.
Переглянути фото з таємного весілля Керрі та Бориса ви можете тут.
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