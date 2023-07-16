Керрі Джонсон показала, який вигляд має за кілька тижнів після третіх пологів

5 липня дружина Бориса Джонсона стала мамою втретє, а за тиждень поділилася фото новонародженого сина.
Їхнього з Борисом Джонсоном другого сина та третю спільну дитину назвали Френком. Через два тижні Керрі Джонсон опублікувала сторіз у своєму Instagram і продемонструвала, який має вигляд після третіх пологів.
На знімку 35-річна мати трьох дітей позувала в бордовому трикотажному джемпері в рубчик і в смугастому комбінезоні, а також взута в замшеві ляпанці.
"Люблю мої нові м'якіші комбінезони", — підписала кадр Керрі.
Вона зібрала своє довге світле волосся у високий хвіст і була практично без макіяжу. На її вказівному пальці виблискувала золота каблучка, а у вухах були невеликі сережки-кільця. Керрі має чудовий вигляд.
Нагадаємо, первістка Вілфреда Керрі Джонсон народила 2020 року за рік до весілля з Борисом. А дочка Ромі з'явилася на світ у грудні 2021 року.
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