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Керрі Джонсон показала, який вигляд має за кілька тижнів після третіх пологів

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
152
Час на прочитання
1 хв
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Керрі Джонсон показала, який вигляд має за кілька тижнів після третіх пологів

Керрі Джонсон / Фото: Instagram Керрі Джонсон

5 липня дружина Бориса Джонсона стала мамою втретє, а за тиждень поділилася фото новонародженого сина.

Їхнього з Борисом Джонсоном другого сина та третю спільну дитину назвали Френком. Через два тижні Керрі Джонсон опублікувала сторіз у своєму Instagram і продемонструвала, який має вигляд після третіх пологів.

Керрі Джонсон із сином Френком / © Instagram Керрі Джонсон
Керрі Джонсон із сином Френком / Фото: Instagram Керрі Джонсон

На знімку 35-річна мати трьох дітей позувала в бордовому трикотажному джемпері в рубчик і в смугастому комбінезоні, а також взута в замшеві ляпанці.

"Люблю мої нові м'якіші комбінезони", — підписала кадр Керрі.

Вона зібрала своє довге світле волосся у високий хвіст і була практично без макіяжу. На її вказівному пальці виблискувала золота каблучка, а у вухах були невеликі сережки-кільця. Керрі має чудовий вигляд.

Керрі Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон
Керрі Джонсон / Фото: Instagram Керрі Джонсон

Нагадаємо, первістка Вілфреда Керрі Джонсон народила 2020 року за рік до весілля з Борисом. А дочка Ромі з'явилася на світ у грудні 2021 року.

Борис Джонсон та його дружина Керрі / © Associated Press
Борис Джонсон та його дружина Керрі / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
152
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