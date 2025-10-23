- Дата публікації
Керрі та Борис Джонсони зі своїми чотирма дітьми прогулялися осіннім лісом
Сімейство вирушило до графства Сомерсет і показало звідти серію фото.
37-річна Керрі Джонсон разом з чоловіком Борисом - колишнім прем’єр-міністром Великої Британії — та їхніми дітьми побувала в Сомерсеті. Як пройшла їхня поїздка, жінка показала у своєму Instagram.
Вони багато гуляли, відвідували місцеві паби, розпалювали багаття та чудово проводили час.
Зазначимо, Керрі та Борис Джонсони виховують чотирьох дітей: 5-річного Вілфреда, 3,5-річну Ромі, 2-річного Френка та 5-місячну Поппі Елізу Джозефін.
Молодша донька Поппі подорожувала в слінгу на грудях у мами і в спеціальній переносці на спині тата.
Загалом Керрі та Борис багато часу проводять зі своїми дітьми і беруть їх скрізь із собою. Нещодавно вони, наприклад, відпочивали великою сім’єю в Греції.