ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
744
Час на прочитання
1 хв

Керрі та Борис Джонсони зі своїми чотирма дітьми прогулялися осіннім лісом

Сімейство вирушило до графства Сомерсет і показало звідти серію фото.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Керрі та Борис Джонсон

Керрі та Борис Джонсони / © Associated Press

37-річна Керрі Джонсон разом з чоловіком Борисом - колишнім прем’єр-міністром Великої Британії — та їхніми дітьми побувала в Сомерсеті. Як пройшла їхня поїздка, жінка показала у своєму Instagram.

Вони багато гуляли, відвідували місцеві паби, розпалювали багаття та чудово проводили час.

Борис Джонсон з дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон з дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон з дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон з дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Син Керрі та Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Син Керрі та Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Керрі та Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Керрі та Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Керрі та Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Керрі та Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Зазначимо, Керрі та Борис Джонсони виховують чотирьох дітей: 5-річного Вілфреда, 3,5-річну Ромі, 2-річного Френка та 5-місячну Поппі Елізу Джозефін.

Молодша донька Поппі подорожувала в слінгу на грудях у мами і в спеціальній переносці на спині тата.

Керрі Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Донька Керрі та Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Донька Керрі та Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Керрі та Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Керрі та Бориса Джонсонів / © Instagram Керрі Джонсон

Загалом Керрі та Борис багато часу проводять зі своїми дітьми і беруть їх скрізь із собою. Нещодавно вони, наприклад, відпочивали великою сім’єю в Греції.

Дата публікації
Кількість переглядів
744
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie