Керрі та Борис Джонсони зі своїми чотирма дітьми прогулялися осіннім лісом

Керрі та Борис Джонсони / © Associated Press

37-річна Керрі Джонсон разом з чоловіком Борисом - колишнім прем’єр-міністром Великої Британії — та їхніми дітьми побувала в Сомерсеті. Як пройшла їхня поїздка, жінка показала у своєму Instagram.

Вони багато гуляли, відвідували місцеві паби, розпалювали багаття та чудово проводили час.

Зазначимо, Керрі та Борис Джонсони виховують чотирьох дітей: 5-річного Вілфреда, 3,5-річну Ромі, 2-річного Френка та 5-місячну Поппі Елізу Джозефін.

Молодша донька Поппі подорожувала в слінгу на грудях у мами і в спеціальній переносці на спині тата.

Загалом Керрі та Борис багато часу проводять зі своїми дітьми і беруть їх скрізь із собою. Нещодавно вони, наприклад, відпочивали великою сім’єю в Греції.