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Кетрін Зета-Джонс зворушливо привітала королеву Єлизавету ІІ з платиновим ювілеєм

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Кетрін Зета-Джонс зворушливо привітала королеву Єлизавету ІІ з платиновим ювілеєм

Кетрін Зета-Джонс / Associated Press

Голлівудська зірка Кетрін Зета-Джонс не залишилася осторонь платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ.

Акторка родом із Свонсі, Уельс, привітала Її Величність із 70-річним ювілеєм правління, опублікувавши в Instagram милий знімок із посланням для Єлизавети II.

Королева Єлизавета II / © Associated Press
Королева Єлизавета II / Associated Press

Кетрін зробила селфі зі свого будинку, позуючи перед дзеркалом так, щоб продемонструвати послання королеві, надруковане на звороті жакету.

"Дякую, королево Єлизавето. Мій улюблений жакет для моєї улюбленої королеви. 70 років", — написала зірка у своєму посту. Приталений жакет прикрашений армійським принтом, а на спині друкованими літерами написано "Боже, бережи королеву".

Підписники Кетрін Зети оцінили її жест, присвячений Єлизаветі II і засипали зірку смайликами та коментарями.

Кетрін Зета-Джонс британка родом з Уельсу, але до 2009 року жила на Бермудських островах із чоловіком Майклом Дугласом та двома дітьми, Діланом та Керіс. Наразі вона проживає із своєю сім'єю в особняку в селі Ірвінгтон, штат Нью-Йорк.

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press
Кетрін Зета-Джонс / Associated Press

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