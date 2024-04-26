Кейт би оцінила: фото принца Вільяма з немовлям зворушило шанувальників

Королівські шанувальники говорять те саме про вчорашній візит принца Вільяма до Бірмінгема.
Принц Уельський був присутній на відкритті нового центру навчання навичкам працевлаштування та роботи з громадськістю Betel UK, благодійної організації для людей, які постраждали від бездомності та наркозалежності.
Там Вільям зустрівся з батьками Еваном та Кембрі Йодер та з їхнім малюком Гаррі. Принц виявив інтерес до пари і особливо до їхньої маленької дитини, яку Кембрі тримала на руках. Здається, Вільям щось говорив батькам маленького хлопчика, дивлячись на нього. Знімок зворушив королівських шанувальників, адже це зазвичай дружина Вільяма – принцеса Кейт проявляється неабияку цікавість до дітей на публічних заходах, а принц Вільям тримається трохи осторонь і жартує, що дітей від Кейт треба прибрати подалі.
Але зараз принцеса Уельська перебуває на лікарняному поки лікується від раку. І хоча експерти кажуть, що принц Вільям демонструє "послання" про те, що одужання його дружини йде добре, поки не відомо, коли ми зможемо побачити Кейт на публіці.
Нагадаємо, також під час учорашнього виходу принц Уельський розчулив усіх, коли взяв на руки морську свинку.
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