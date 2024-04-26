Кейт би оцінила: фото принца Вільяма з немовлям зворушило шанувальників

Принц Уельський був присутній на відкритті нового центру навчання навичкам працевлаштування та роботи з громадськістю Betel UK, благодійної організації для людей, які постраждали від бездомності та наркозалежності.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Там Вільям зустрівся з батьками Еваном та Кембрі Йодер та з їхнім малюком Гаррі. Принц виявив інтерес до пари і особливо до їхньої маленької дитини, яку Кембрі тримала на руках. Здається, Вільям щось говорив батькам маленького хлопчика, дивлячись на нього. Знімок зворушив королівських шанувальників, адже це зазвичай дружина Вільяма – принцеса Кейт проявляється неабияку цікавість до дітей на публічних заходах, а принц Вільям тримається трохи осторонь і жартує, що дітей від Кейт треба прибрати подалі.

Але зараз принцеса Уельська перебуває на лікарняному поки лікується від раку. І хоча експерти кажуть, що принц Вільям демонструє "послання" про те, що одужання його дружини йде добре, поки не відомо, коли ми зможемо побачити Кейт на публіці.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Нагадаємо, також під час учорашнього виходу принц Уельський розчулив усіх, коли взяв на руки морську свинку.

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