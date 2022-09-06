Кейт і Меган "пасуть задніх": обличчя принцеси Діани назвали найкрасивішим у світі

Сьогодні виповнюється 25 років від дня похорону принцеси Уельської Діани. Минуло так багато років відколи вона покинула цей світ, але досі про неї говорять і вважають її найкрасивішою.

Хірург Джуліан Де Сільва провів аналіз золотого перетину деяких найвідоміших королівських жінок та виявив, що покійна принцеса Діана була найпривабливішою, отримавши найвищий бал. Золотий перетин було розроблено в Стародавній Греції для визначення "фізичної досконалості" шляхом порівняння вимірювань, співвідношень та симетрії рис обличчя, пише Daily Mail.

Математична формула використовувалася Леонардо да Вінчі для визначення ідеального людського чоловічого тіла в його знаменитій роботі "Вітрувіанська людина" і від того часу була адаптована вченими для визначення досконалої краси.

Доктор Де Сільва, який використовує цю технологію у своїй роботі, перетворив її на комп'ютеризовану техніку картування обличчя. Він визначив, що принцеса Діана є найпривабливішою, за нею слідують королева Йорданії Ранія та покійна Грейс Келлі з Монако. Меган Маркл і Кейт Міддлтон посіли четверте та п'яте місця відповідно.

Доктор Де Сільва, керівник Центру передової косметичної та пластичної хірургії обличчя в Лондоні, сказав: "Діана, Меган та Кейт дуже гарні жінки. Але якщо порівнювати з грецьким золотим перетином фізичної досконалості, принцеса Діана виходить на перше місце... Діана отримала високі бали за форму обличчя, ширину носа, область брів, лоб і брови. Її найнижчі оцінки були для її підборіддя та губ. Її губи трохи тонкуваті та погано окреслені, а підборіддя менш класичне, ніж у деяких інших жінок", - каже лікар.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Королева Йорданії Ранія посіла друге місце із результатом 88,9%. Вона найпривабливіша з королівських осіб, що нині живуть, на якій доктор Де Сільва використовував свою технологію картування обличчя.

Королева Ранія / Фото: Getty Images

"Королева Ранія — найкрасивіша з королівських осіб, що нині живуть, і приголомшливо приваблива жінка. У неї були найвищі оцінки за підборіддя класичної форми, а також високі оцінки за губи. Їй занизили оцінки за ширину носа і зону брів", - коментує лікар.

Акторка Грейс Келлі, пізніше відома як принцеса Грейс після весілля з принцом Монако Рейньє III, набрала 88,8% і посіла третє місце.

Грейс Келлі / Фото: Associated Press

"Принцеса Грейс мала непідвладну часу красу і отримала найвищі бали за відстань між очима, а її положення очей майже ідеальне — 99,8%. Її приголомшливі губи також отримали найвищі оцінки. Вона втратила бали через підборіддя, яке трохи нечітке", – каже лікар.

Меган Маркл набрала 87,7% та посіла четверте місце. Меган Маркл виділялася завдяки своїй "гарній симетрії обличчя", зазначив лікар. Він додав, що вона була "ближчою, ніж будь-яка інша принцеса, до того, що греки вважали ідеальним обличчям".

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Герцогиня Кембриджська трохи відстала від Меган із результатом 86,82%. Доктор Де Сільва зазначив, що вона, як і раніше, залишається однією з найкрасивіших жінок у світі.

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

"Кейт виділяється ідеальним проміжком між носом і губами і дуже сильною відстанню між очима. Її оцінки знизили за те, що у неї слабше підборіддя та лінія щелепи, ніж у Діани", — каже хірург.

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