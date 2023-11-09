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Кейт і поні: королівських шанувальників розчулило нове фото принцеси Уельської

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Кейт і поні: королівських шанувальників розчулило нове фото принцеси Уельської

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Кадр було зроблено під час чергового робочого виходу принцеси.

Принцеса Уельська вчора відвідувала Королівський драгунський гвардійський полк як головнокомандувач.

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images
Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Ми вже розглядали образ Кейт з цього виходу і розповідали, що принцеса вручила нагороди, а також підвищила талісмана полку, гнідого валлійського гірського поні на прізвисько Солдатський Довголиця Емріс Джонс, з "молодшого капрала" до "капрала". Знімок, на якому знята Кейт з поні зворушив королівських шанувальників.

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images
Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Нагадаємо, також під час цього візиту принцесу Кейт сфотографували у кузові бронетранспортера. Кетрін була призначена головнокомандувачем 1-го драгунського полку королеви Єлизавети II королем Чарльзом III раніше цього року.

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Дата публікації
Перегляди
444
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