Кейт і поні: королівських шанувальників розчулило нове фото принцеси Уельської

Принцеса Уельська вчора відвідувала Королівський драгунський гвардійський полк як головнокомандувач.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Ми вже розглядали образ Кейт з цього виходу і розповідали, що принцеса вручила нагороди, а також підвищила талісмана полку, гнідого валлійського гірського поні на прізвисько Солдатський Довголиця Емріс Джонс, з "молодшого капрала" до "капрала". Знімок, на якому знята Кейт з поні зворушив королівських шанувальників.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Нагадаємо, також під час цього візиту принцесу Кейт сфотографували у кузові бронетранспортера. Кетрін була призначена головнокомандувачем 1-го драгунського полку королеви Єлизавети II королем Чарльзом III раніше цього року.

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