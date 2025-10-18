Кейт і Вільям переїдуть до нового будинку швидше, ніж планувалося: названа причина

Вільям і Кейт Уельські / © Associated Press

Раніше повідомлялося, що у свій новий будинок Forest Lodge, де зараз йдуть ремонтні роботи, Кейт, Вільям та троє їхніх дітей планують переїхати до кінця року. Але тепер з’явилася інформація, що переїзд може статися швидше, ніж планувалося спочатку.

Ремонтні роботи йдуть безупинно, будівельники працюють «на знос», тому дату переїзду було перенесено на більш ранній термін, приблизно 5 листопада.

Джерело повідомило Daily Mail: «Ми сподіваємося, що вони переїдуть до нового будинку до Ночі багаття. Це стане веселим початком для дітей». «На жаль, з котеджем „Аделаїда“ справді пов’язані неприємні спогади. Там їм довелося пережити однин із найскладніших періодів. Сім’я дуже рада переїзду і з нетерпінням чекає на можливість почати все спочатку».

Новий будинок родини Уельських — це маєток у георгіанському стилі з вісьма спальнями та територією площею 150 акрів з високим парканом, де діти зможуть почуватися безпечно. Правда сусіди королівської пари не дуже задоволені, тому що тепер остаточно закрито паркування та в’їзд через ворота до Віндзор-Грейт-Парку, за які місцеві жителі платили 110 фунтів стерлінгів на рік і могли вигулювати там собак.

