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Кейт і Вільям продемонстрували ніжні почуття одне до одного на публічному заході
Принц Вільям та принцеса Кейт тепер дедалі частіше демонструють на публічних заходах свої почуття одне до одного.
Кейт Міддлтон і принц Вільям були заскочені в кілька зворушливих моментів, коли принцеса Уельська вболівала за свого чоловіка на благодійному матчі з поло в спеку.
Принц Уельський взяв участь у змаганнях з поло в клубі Guards Polo Club недалеко від Віндзора разом із провідними професійними гравцями та захопленими аматорами. Кейт приїхала повболівати за чоловіка в чорно-білому картатому сарафані Temperley London та сонцезахисних окулярах.
Кейт вручила кубок команді переможців, у якій був її чоловік, та інші нагороди, після чого пара розділила зворушливий момент – Вільям поцілував Кейт у щоку – і вони, взявшись за руки, повернулися через поле. Це було дуже мило.
Раніше принц та принцеса Уельські рідко бралися за руки на публіці. Ми бачили такий жест від пари ще у лютому 2025 року.