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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
273
Час на прочитання
1 хв

Кейт і Вільям продемонстрували ніжні почуття одне до одного на публічному заході

Принц Вільям та принцеса Кейт тепер дедалі частіше демонструють на публічних заходах свої почуття одне до одного.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кейт та Вільям Уельські

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Кейт Міддлтон і принц Вільям були заскочені в кілька зворушливих моментів, коли принцеса Уельська вболівала за свого чоловіка на благодійному матчі з поло в спеку.

Принц Уельський взяв участь у змаганнях з поло в клубі Guards Polo Club недалеко від Віндзора разом із провідними професійними гравцями та захопленими аматорами. Кейт приїхала повболівати за чоловіка в чорно-білому картатому сарафані Temperley London та сонцезахисних окулярах.

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Кейт вручила кубок команді переможців, у якій був її чоловік, та інші нагороди, після чого пара розділила зворушливий момент – Вільям поцілував Кейт у щоку – і вони, взявшись за руки, повернулися через поле. Це було дуже мило.

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Раніше принц та принцеса Уельські рідко бралися за руки на публіці. Ми бачили такий жест від пари ще у лютому 2025 року.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
273
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