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Кейт і Вільям пропустять великодню службу: стала відома причина такого рішення
Принц Вільям та принцеса Кейт не відвідають святкову службу у Віндзорі разом із королем Чарльзом та королевою Каміллою.
Натомість Кейт та Вільям проведуть вихідні у своїй заміській резиденції Анмер-голл у Норфолку разом зі своїми трьома дітьми — Джорджем, Шарлоттою та Луї.
В останні тижні Уельські взяли перерву у виконанні своїх громадських обов’язків, доки троє їхніх дітей перебувають на шкільних канікулах.
Це буде другий рік поспіль, коли Вільям та Кейт пропустять церковну службу. Торік великодня неділя припала лише на кілька днів після того, як принцеса оголосила про свій діагноз раку.
Нагадаємо, сьогодні король Чарльз і королева Камілла відвідали передвеликодню Королівську Велику службу в Даремському соборі в Даремі.