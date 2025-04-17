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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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251
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Кейт і Вільям пропустять великодню службу: стала відома причина такого рішення

Принц Вільям та принцеса Кейт не відвідають святкову службу у Віндзорі разом із королем Чарльзом та королевою Каміллою.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт і Вільям Уельські на Великдень 2022 року

Кейт і Вільям Уельські на Великдень 2022 року / © Associated Press

Натомість Кейт та Вільям проведуть вихідні у своїй заміській резиденції Анмер-голл у Норфолку разом зі своїми трьома дітьми — Джорджем, Шарлоттою та Луї.

В останні тижні Уельські взяли перерву у виконанні своїх громадських обов’язків, доки троє їхніх дітей перебувають на шкільних канікулах.

Принц і принцеса Уельські з дітьми на Великдень у 2023 році / © Associated Press

Принц і принцеса Уельські з дітьми на Великдень у 2023 році / © Associated Press

Це буде другий рік поспіль, коли Вільям та Кейт пропустять церковну службу. Торік великодня неділя припала лише на кілька днів після того, як принцеса оголосила про свій діагноз раку.

Нагадаємо, сьогодні король Чарльз і королева Камілла відвідали передвеликодню Королівську Велику службу в Даремському соборі в Даремі.

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

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