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Кейт і Вільям Уельські обрали нову школу для принца Джорджа: де вчитиметься майбутній король
Вже кілька місяців ходять чутки про те, яку старшу школу оберуть принц і принцеса Уельські для свого сина принца Джорджа.
Добре поінформоване джерело повідомило Daily Mail, що це буде знаменитий Ітонський коледж — місце, де навчалися принц Вільям і його молодший брат принц Гаррі.
Хоча Вільям і Кейт були помічені, коли придивлялися до кількох кращих шкіл, Ітон і його конкурент — коледж Мальборо — були очевидними фаворитами.
Плата за навчання становить понад 63 000 фунтів стерлінгів на рік (майже 85 тисяч доларів).
Зараз 11-річний принц Джордж навчається у школі Ламбрук у Беркширі, як і його брат Луї та сестра Шарлотта. Відомо, що він навчатиметься там до вересня 2026 року.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де навчалися і який вигляд мали Кейт, Вільям, король Чарльз та Єлизавета II у юності.