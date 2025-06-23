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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Кейт і Вільям Уельські обрали нову школу для принца Джорджа: де вчитиметься майбутній король

Вже кілька місяців ходять чутки про те, яку старшу школу оберуть принц і принцеса Уельські для свого сина принца Джорджа.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Джордж

Принц Джордж / © Getty Images

Добре поінформоване джерело повідомило Daily Mail, що це буде знаменитий Ітонський коледж — місце, де навчалися принц Вільям і його молодший брат принц Гаррі.

Хоча Вільям і Кейт були помічені, коли придивлялися до кількох кращих шкіл, Ітон і його конкурент — коледж Мальборо — були очевидними фаворитами.

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж / © Associated Press

Плата за навчання становить понад 63 000 фунтів стерлінгів на рік (майже 85 тисяч доларів).

Зараз 11-річний принц Джордж навчається у школі Ламбрук у Беркширі, як і його брат Луї та сестра Шарлотта. Відомо, що він навчатиметься там до вересня 2026 року.

Принц Джордж. принц Луї та принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж. принц Луї та принцеса Шарлотта / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де навчалися і який вигляд мали Кейт, Вільям, король Чарльз та Єлизавета II у юності.

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