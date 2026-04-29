- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 32
- Час на прочитання
- 1 хв
Кейт і Вільям Уельські поділилися теплим сімейним знімком на честь 15-річчя від дня свого весілля
Принц Вільям та принцеса Кетрін показали, як святкують сьогодні свою 15-ту річницю від дня весілля.
Королівське подружжя поділилося милою сімейною фотографією, на якій усі п'ятеро зображені на відпочинку на траві. Кейт, Вільям та троє їхніх дітей — принци Джордж, Луї та принцеса Шарлотта. Також разом з ними в кадрі зображений і їхній собака — кокер-спаніель Орла і нове щеня кокер-спанієля, якого сім'я взяла взимку.
«Святкуємо 15 років шлюбу ❤️», — такий підпис був під світлиною.
Нагадаємо, Кейт та Вільям познайомилися під час навчання у Сент-Ендрюському університеті в Шотландії. Вони зустрічалися з перервами, перш ніж одружитися 2010 року. А весілля зіграли у Вестмінстерському абатстві 29 квітня 2011 року.
