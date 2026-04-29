Кейт і Вільям Уельські поділилися теплим сімейним знімком на честь 15-річчя від дня свого весілля

Принц Вільям та принцеса Кейт

Реклама

Королівське подружжя поділилося милою сімейною фотографією, на якій усі п'ятеро зображені на відпочинку на траві. Кейт, Вільям та троє їхніх дітей — принци Джордж, Луї та принцеса Шарлотта. Також разом з ними в кадрі зображений і їхній собака — кокер-спаніель Орла і нове щеня кокер-спанієля, якого сім'я взяла взимку.

«Святкуємо 15 років шлюбу ❤️», — такий підпис був під світлиною.

Сім'я Кейт і Вільяма Уельських

Нагадаємо, Кейт та Вільям познайомилися під час навчання у Сент-Ендрюському університеті в Шотландії. Вони зустрічалися з перервами, перш ніж одружитися 2010 року. А весілля зіграли у Вестмінстерському абатстві 29 квітня 2011 року.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми згадували конфузи, які сталися з королівською парою на їхньому весіллі.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон у день їхнього весілля, 29 квітня 2011 року

Новини партнерів