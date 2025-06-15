Кейт і Вільям Уельські поділилися в соцмережі милим сімейним фото на честь свята

Сім’я Уельських / © Instagram принца і принцеси Уельских

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Винос прапора — це щорічне свято королівської родини на честь батька Вільяма, короля Чарльза, якому у листопаді виповнюється 77 років.

Кейт та Вільям Уельські поділилися у своєму акаунті в Instagram фотографією, на якій зображені з трьома дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. Уся сім’я разом відвідала вчора урочистий парад у Лондоні та з’явилася на балконі Букінгемського палацу разом із королем Чарльзом та королевою Каміллою.

Принц і принцеса Уельські з дітьми на параді Trooping the Colour / © Instagram принца і принцеси Уельских

«Ще один блискучий день на параді Trooping the Colour на честь дня народження Його Величності», — підписали свій пост в Instagram принц і принцеса Уельські. «Дякуємо всім, хто прийшов, і всім, хто взяв участь».

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Принц Вільям був одним із трьох членів королівської родини, які їхали верхи під час лондонського параду. До нього приєдналися його тітка принцеса Анна і його дядько принц Едвард, герцог Единбурзький, у той час як його дружина і діти прибули на машині до Букінгемського палацу, перш ніж пересісти до кінного екіпажу, щоб проїхати Меллом у Лондоні.

Принцеса Уельська з дітьми / © Getty Images

Нагадаємо, парад Trooping the Colour став другою великою королівською подією року для принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї. Діти також приєдналися до своїх батьків на публічному заході 5 травня, перебуваючи на параді на честь святкування у Великій Британії 80-ї річниці Дня Перемоги.