ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
1 хв

Кейт і Вільям Уельські проведуть залишок літа не вдома: куди вирушить сім’я

Принц і принцеса Уельські, а також їх троє дітей, цього місяця приєднаються до короля Чарльза в його заміській резиденції в Гайленді під час традиційної літньої відпустки.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт та Вільям Уельські

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

У дитинстві принц Вільям чудово проводив літо в Балморалі, і оскільки шкільні канікули їхніх дітей продовжуються, він та його дружина принцеса Кейт готуються вивезти своїх дітей на сімейний відпочинок у прекрасні околиці цієї історичної королівської резиденції.

Вільям і Кейт приєднаються до короля в його резиденції в Абердінширі, де їхні діти зможуть насолоджуватися тими ж відкритими просторами та заняттями на свіжому повітрі, що і їхній батько, наприклад, тривалими прогулянками, полюванням на оленів та риболовлею.

Кейт і Вільям Уельські з дітьми / © Associated Press

Кейт і Вільям Уельські з дітьми / © Associated Press

«Моє дитинство було наповнене святами, веселощами на свіжому повітрі, купанням в озерах, сімейними барбекю під керівництвом мого дідуся — і, звичайно ж, іноді траплялася мошка», — сказав Вільям. «Джордж, Шарлотта і Луї вже знають, як дорога нам обом Шотландія, і у них теж з’являються там свої власні дорогі серцю спогади», — сказав якось принц Вільям, пише журнал Hello!.

Замок Балморал, Шотландія / © Associated Press

Замок Балморал, Шотландія / © Associated Press

Нагадаємо, буквально днями ми розповідали, що до кінця року Уельські планують черговий переїзд у новий будинок і показували, який він має вигляд.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie