Кейт і Вільям Уельські проведуть залишок літа не вдома: куди вирушить сім’я
Принц і принцеса Уельські, а також їх троє дітей, цього місяця приєднаються до короля Чарльза в його заміській резиденції в Гайленді під час традиційної літньої відпустки.
У дитинстві принц Вільям чудово проводив літо в Балморалі, і оскільки шкільні канікули їхніх дітей продовжуються, він та його дружина принцеса Кейт готуються вивезти своїх дітей на сімейний відпочинок у прекрасні околиці цієї історичної королівської резиденції.
Вільям і Кейт приєднаються до короля в його резиденції в Абердінширі, де їхні діти зможуть насолоджуватися тими ж відкритими просторами та заняттями на свіжому повітрі, що і їхній батько, наприклад, тривалими прогулянками, полюванням на оленів та риболовлею.
«Моє дитинство було наповнене святами, веселощами на свіжому повітрі, купанням в озерах, сімейними барбекю під керівництвом мого дідуся — і, звичайно ж, іноді траплялася мошка», — сказав Вільям. «Джордж, Шарлотта і Луї вже знають, як дорога нам обом Шотландія, і у них теж з’являються там свої власні дорогі серцю спогади», — сказав якось принц Вільям, пише журнал Hello!.
