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Кейт і Вільям Уельські тепло привітали королеву Каміллу з днем народження
Принц та принцеса Уельські привітали королеву Каміллу з її 78-річчям.
Учора Букінгемський палац опублікував нове портретне фото Її Величності, зроблене королівським фотографом Крісом Джексоном у саду її будинку Рей Мілл, що знаходиться у графстві Вілтшир.
В історії Instagram Кейт та Вільям Уельські опублікували це фото, написавши: «З днем народження, Її Величносте!».
На жаль, не відомо, з ким саме Камілла проведе свій особливий день сьогодні, проте передбачається, що вона вісвяткує цю подію у приватному порядку.
Королівська сім’я подякувала всім за привітання з днем народження Камілли, опублікувавши ще одну фотографію Її Величності, яка читає в саду.
«Дякуємо за чудові побажання у 78-й день народження Її Величності!», — зазначено на фото.
Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд мала королева Камілла в дитинстві.