Кейт і Вільям Уельські тепло привітали королеву Каміллу з днем народження

Королева Камілла / © Getty Images

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Учора Букінгемський палац опублікував нове портретне фото Її Величності, зроблене королівським фотографом Крісом Джексоном у саду її будинку Рей Мілл, що знаходиться у графстві Вілтшир.

В історії Instagram Кейт та Вільям Уельські опублікували це фото, написавши: «З днем народження, Її Величносте!».

Уельські привітали королеву Каміллу з днем народження / © Instagram принца і принцеси Уельских

На жаль, не відомо, з ким саме Камілла проведе свій особливий день сьогодні, проте передбачається, що вона вісвяткує цю подію у приватному порядку.

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Королівська сім’я подякувала всім за привітання з днем народження Камілли, опублікувавши ще одну фотографію Її Величності, яка читає в саду.

«Дякуємо за чудові побажання у 78-й день народження Її Величності!», — зазначено на фото.

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд мала королева Камілла в дитинстві.