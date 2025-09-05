Кейт і Вільям Уельські вшанували пам’ять померлого члена королівської родини

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

«Сьогодні наші думки з герцогом Кентським та його родиною, особливо з Джорджем, Гелен та Ніколасом. Герцогиня невпинно працювала, допомагаючи іншим, і підтримувала багато починань, зокрема завдяки своїй любові до музики. Її дуже не вистачатиме сім’ї», — написали принц і принцеса Уельські в Instagram сторіз.

Завдяки своїй викладацькій роботі та любові до музики Кетрін мала безліч знайомих та друзів у музичній індустрії. 2004 року вона стала співзасновницею благодійної організації Future Talent, яка допомагає дітям із малозабезпечених сімей розпочати музичну кар’єру.

Пост принца і принцеси Уельських / © Instagram принца і принцеси Уельских

Організація також зробила заяву:

«Всі співробітники Future Talent глибоко засмучені звісткою про смерть Кетрін — нашої співзасновниці та натхненниці нашої благодійної організації. Ніколас Робінсон, кавалер ордена Британської імперії, співзасновник Future Talent, сказав: «Ми висловлюємо наші щирі співчуття сім’ї Кетрін. Вона була джерелом натхнення, її любили багато людей протягом багатьох років, і нам дуже не вистачатиме її. Ми втратили дуже особливу людину».

Кетрін, герцогиня Кентська / © Getty Images

Герцогині було 92 роки. На знак поваги члени королівської родини та обслуговчий персонал носитимуть одяг, що відповідає цьому періоду. Лівреї персоналу, уніформа робітників королівських стаєнь та солдатів, які несуть публічні служби, матимуть чорні нарукавні пов’язки.