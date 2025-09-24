- Дата публікації
Кейт і Вільям Уельські з’явилися на публіці в однакових браслетах: що це означає
Учора принц та принцеса Уельські приїхали з візитом до початкової та молодшої школи «Фарнборо-роуд» у Саутпорті, де торік трагічно загинули троє учениць.
Королівське подружжя приїхало, щоб продовжити надавати підтримку сім’ям та школярам, які постраждали від жахливої трагедії, що сталася минулого року на танцювальному занятті. Тоді три дівчинки загинули під час занять у танцювальній студії Hart Space, а нападника 18-річного Акселя Рудакубана в січні 2025 року засудили до довічного ув’язнення з мінімальним терміном 52 роки після визнання своєї причетності до смертельного ножового нападу.
Кейт та Вільям відвідали школи дівчаток та особисто зустрілися з кожною з їхніх сімей. Мама Бібі, Лорен Кінг, подарувала парі особливий подарунок на згадку про доньку: парні браслети дружби, на яких було написано «Вулик Бібі» — благодійна організація, яка надає підтримку дітям, які переживають горе, заснована на честь дівчинки, пише журнал People.
«Це було дуже важливо», — розповіла Лорен GB News про момент, проведений з королівською парою. «Це було справді щось особливе. Я думаю, ми в будь-якому разі дуже вдячні за те, що Бібі удостоїли таку честь у цій школі, і бачити, як принц і принцеса підтримують це і знаходяться тут, було просто приголомшливо», — додала вона.
Принцеса Кейт та принц Вільям продовжували носити браслети протягом усього дня, зокрема під час відвідування нового ігрового майданчика у початковій школі Черчтауна, де навчалися Бебе та Еліс. Дитячий майданчик був збудований на згадку про дівчаток. Тут є безліч ігрових зон, включаючи скеледром і велосипедну доріжку, а також тихі місця для роздумів, наприклад бібліотека, розташована всередині та зовні приміщення.