Кейт і Вільям у день своїх заручин 2010 року / © Associated Press

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Принцеса Кейт і принц Вільям з'явилися на публіці в Мумбаї в понеділок, 16 листопада, через 16 років після того, як пара публічно оголосила про свої заручини цього ж дня 2010 року.

Кейт і Вільям у день своїх заручин 2010 року / © Associated Press

За кілька тижнів після того, як Вільям освідчився під час поїздки до Кенії, пара поділилася радісною новиною з усім світом і провела фотосесію в Сент-Джеймському палаці в Лондоні 16 листопада 2010 року.

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Тоді майбутня принцеса з'явилася на цій фотосесії в синій сукні від бренду Issa (історію якої ми вже розповідали), яка ідеально поєднувалася з її новою каблучкою із сапфірами та діамантами, що раніше належала покійній матері Вільяма, принцесі Діані.

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Кейт і Вільям у день своїх заручин 2010 року / © Associated Press

Перебуваючи в Індії, принцеса Кейт і принц Вільям, схоже, відтворили один із найзнаковіших образів на честь річниці. Кейт одягла пошиту на замовлення синю міді-сукню від Roksanda, яку вона вже одягала 2025 року на Вімблдоні, а принц Вільям був у темно-синьому костюмі та блакитній краватці, коли вони проїхалися у метро Мумбаї, щоб підкреслити екологічність міського транспорту. Також Кейт носила ту саму підвіску на шиї, що й у день заручин.

Кейт і Вільям в метро Мумбаї / © Associated Press

Принц і принцеса Уельські перебували в Мумбаї протягом трьох днів, беручи участь у заходах, присвячених премії Earthshot Prize, а вчора ввечері сяяли на червоній доріжці премії, де захопили розкішними аутфітами від індійського кутюр'є.

Принц Вільям та принцеса Кейт на церемонії Earthshot Prize 2026 / © Associated Press

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