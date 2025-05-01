Кейт і Вільям заінтригували новим відео, яким поділилися з шанувальниками

Кейт і Уїльям / © Associated Press

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Після цієї поїздки в акаунтах пари в соціальних мережах з’явилося безліч фото та відео з цієї поїздки, яка випала якраз до дня їхньої 14-ї річниці весілля.

А сьогодні Кейт та Вільям поділилися в Instagram милим відео природи, побажавши всім щасливого травневого дня, а також заінтригували, написавши: «Продовження згодом».

Що саме хотіли цим сказати Уельські, невідомо. Але своїх підписників їм вдалося зацікавити.

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Кейт і Вільям в Шотландії / © Getty Images

Завтра, нагадаємо, десятий день народження святкуватиме принцеса Шарлотта. Чекаємо від подружжя Уельських і на нову фотографію іменинниці.