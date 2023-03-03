Кейт і Вільям були присутні: Піппа Міддлтон та її чоловік хрестили молодшу дочку

Повідомляється, що раніше цього тижня Піппа Міддлтон та її чоловік Джеймс Меттьюз провели хрещення своєї дочки, семимісячної Роуз, у присутності принца та принцеси Уельських. Служба та обряд відбулися у місцевій сільській церкві у Беркширі, повідомляє Hello!

Кейт та Вільям Уельські були присутні на церемонії хрещення, але це все відбувалося приватно і не було освітлене палацом, що не дивно, адже це не стосується британської королівської родини.

Маленька Роуз, фото якої ми ще жодного разу не бачили, третя спільна дитина Піппи та Джеймса. Пара одружилася у травні 2017 року і також виховує старшу дочку Грейс, якій два роки та сина Артура, йому чотири.

Піппа Міддлтон / Фото: Getty Images

Сестра принцеси Уельської дуже закрита людина, не веде публічних сторінок у соцмережах і оскільки вона не має королівських обов'язків, і не є селебрітіз, може спокійно тримати своє сімейне життя в тіні від фотокамер. Хоча, безперечно, публіці було б цікаво дізнатися більше подробиць про її сім'ю та особисте життя.

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