Кейт і Вільям опинилися в небезпеці: до маєтку Уельських намагалися проникнути недоброзичливці

Принц Вільям та принцеса Кейт живуть у маєтку Аделаїда на території Віндзорського замку разом зі своїми трьома дітьми – Джорджем, Шарлоттою та Луї.
Західна преса повідомляє, що кілька чоловіків у масках зламали захисну огорожу і перелізли через паркан Віндзорського замку, поки принц Вільям та принцеса Кейт спали вдома зі своїми дітьми у своєму котеджі, розташованому лише за два кроки від нього.
Як інформує The Sun, це сталося після того, як озброєні офіцери перестали охороняти входи до Віндзорського замку. Хоча, за іншою інформацією, офіцери все ще присутні і патрулюють територію маєтку.
За даними ЗМІ злодії в масках, мабуть, уже деякий час спостерігали за Віндзорським замком. І їм вдалося прорватися через захисну огорожу.
"Це був недільний вечір навчального тижня, тому принцеса та її чоловік, мабуть, спали в ліжку в котеджі Аделаїда, який розташований неподалік на території", — розповідає інсайдер.
Представник поліції Темз-Веллі повідомив: "Близько 23:45 в неділю 13 жовтня ми отримали повідомлення про злом будинку на території Crown Estate недалеко від траси A308 у Віндзорі. Злочинці проникли до будівлі ферми і зникли на чорному пікапі Isuzu і червоному квадроциклі та попрямували у бік району Олд-Віндзор/Детчет".
Відомо, що злочинців не змогли затримати та заарештувати, а розслідування триває.
Нагадаємо, родина Уельських переїхала з Кенсінгтонського палацу до котеджу Аделаїда, розташованого у Великому Віндзорському парку влітку 2022 року. Вони віддали перевагу резиденції, яка не вимагала б ремонту або додаткових заходів безпеки.
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