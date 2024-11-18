Кейт і Вільям опинилися в небезпеці: до маєтку Уельських намагалися проникнути недоброзичливці

Принц Вільям та принцеса Кейт живуть у маєтку Аделаїда на території Віндзорського замку разом зі своїми трьома дітьми – Джорджем, Шарлоттою та Луї.

Західна преса повідомляє, що кілька чоловіків у масках зламали захисну огорожу і перелізли через паркан Віндзорського замку, поки принц Вільям та принцеса Кейт спали вдома зі своїми дітьми у своєму котеджі, розташованому лише за два кроки від нього.

Принц і принцеса Уельські із сім'єю / Фото: Associated Press

Як інформує The Sun, це сталося після того, як озброєні офіцери перестали охороняти входи до Віндзорського замку. Хоча, за іншою інформацією, офіцери все ще присутні і патрулюють територію маєтку.

За даними ЗМІ злодії в масках, мабуть, уже деякий час спостерігали за Віндзорським замком. І їм вдалося прорватися через захисну огорожу.

"Це був недільний вечір навчального тижня, тому принцеса та її чоловік, мабуть, спали в ліжку в котеджі Аделаїда, який розташований неподалік на території", — розповідає інсайдер.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Представник поліції Темз-Веллі повідомив: "Близько 23:45 в неділю 13 жовтня ми отримали повідомлення про злом будинку на території Crown Estate недалеко від траси A308 у Віндзорі. Злочинці проникли до будівлі ферми і зникли на чорному пікапі Isuzu і червоному квадроциклі та попрямували у бік району Олд-Віндзор/Детчет".

Відомо, що злочинців не змогли затримати та заарештувати, а розслідування триває.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Associated Press

Нагадаємо, родина Уельських переїхала з Кенсінгтонського палацу до котеджу Аделаїда, розташованого у Великому Віндзорському парку влітку 2022 року. Вони віддали перевагу резиденції, яка не вимагала б ремонту або додаткових заходів безпеки.

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