Кейт і Вільям прибули до Кембриджширу, де був представлений їхній перший спільний портрет

Кейт і Вільям прибули до Кембриджширу, де був представлений їхній перший спільний портрет

Сьогодні публіці показали перший офіційний портрет принца Вільяма та герцогині Кембриджської. Його написав британський художник Джеймі Корет на замовлення фонду Кембриджшира 2021 року.

Кейт та Вільям прибули сьогодні до музею, щоб особисто подивитися на роботу художника. Візит пари до Кембриджширу присвячений святкуванню дня народження графства.

Герцогиня приїхала у сукні міді від LK Bennett (модель називається Madison), вартістю 299 фунтів стерлінгів, яку вона поєднувала з блакитним пальтом та аксесуарами улюбленого королівського бренду Emmy London. Взута герцогиня була в блакитні туфлі із замші на підборах.

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

На Кетрін були сережки-висячки, вона зробила гарне укладання легкими хвилями та денний макіяж. Принц Вільям одягнув синій піджак, під яким була блакитна сорочка та штани, а взув свої улюблені замшеві коричневі туфлі.

Пара відвідала Музей Фіцуїляма — музей мистецтв та історії при Кембриджському університеті в місті Кембридж, де і був представлений їхній портрет, який вперше показали публіці.

Портрет Кейт та Вільяма / Фото: Getty Images

На першому портреті герцогиня Кейт зображена у блискучій смарагдовій сукні за 1595 фунтів стерлінгів від модного бренду The Vampire's Wife, яку вона вперше одягла під час історичного триденного візиту до Дубліна у березні 2020 року. Принц Вільям одягнений в елегантний костюм, білу сорочку та синю краватку.

Як пише Daily Mail, портрет пари, написаний британським художником-портретистом Джеймі Коретом, був замовлений 2021 року Королівським портретним фондом Кембриджширу, що належить Кембриджському громадському фонду, як подарунок Кембриджширу.

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

Художник Джеймі Корет, який закінчив Оксфордський університет 2010 року, зазначив, що був дуже радий створити такий історичний портрет: "Це був найнезвичайніший привілей у моєму житті — бути обраним для написання цієї картини. Я хотів показати Їхніх Королівських Високостей таким чином, щоб вони мали розслаблений та відкритий вигляд, а також були елегантними та гідними, оскільки це перший портрет, на якому вони зображені разом. Я хотів, щоб зображення викликало відчуття балансу між їхнім громадським та особистим життям. Ця робота була замовлена ​​як подарунок мешканцям Кембриджширу, і я сподіваюся, що вони отримають від неї таке ж задоволення, як і я, коли працював над нею", — сказав художник.

Нагадаємо, раніше ми показували перший 3D-портрет королеви Єлизавети II.

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