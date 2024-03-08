Кейт і Вільям Уельські зворушили шанувальників новою публікацією в соцмережі

Принц і принцеса Уельські виділили низку жінок, які надихають, які роблять свій внесок у святкування Міжнародного жіночого дня 2024 року.

У соціальній мережі X Кейт та Вільям звернули увагу на сміливих жінок з усього світу, які надихають. Вони опублікували кілька фотографій та написали:

"З Міжнародним жіночим днем! Зазначаємо вплив дивовижних жінок сьогодні та щодня. Ось лише деякі з жінок, які нас надихали за останні 12 місяців".

Happy International Women's Day! Свідомість impact of amazing women today, і every day. Тут є тільки кілька яскравих жінок, які були захищені від past 12 місяців. #IWD2024 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 8, 2024

Нижче Уельські розмістили короткі історії та фотографії, які пояснюють, чому вони виділяють цих людей — усіх, з ким майбутні король та королева зустрічалися особисто.

На одному зі світлин знято професорку Узо Івобі. Вона розширює можливості людей похилого віку Африки та Карибського басейну за допомогою освітніх ініціатив і наставляє молодих людей для реалізації їхніх прагнень.

А нижче представлена фотографія команди "Валькірія", першої жіночої військової команди, яка перетнула Атлантику. Вони збирали гроші для військових благодійних організацій та організацій, які підтримують ветеранів та їхні родини.

У 2024 році, @hmsoardacious will be represented by Team Valkyrie, перша all-serving women's military team до ряду cross the Atlantic. У @toughestrow challenge raises money for military charities and organizations that support veterans and their families. pic.twitter.com/J5SIn9mrhf — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 8, 2024

Шанувальники пари були в захваті. Деякі з них написали:

"Яка неймовірна тема, яка прославляє дивовижних жінок". "Королівські дами, які захоплюють! Дякую, що відзначили їхні досягнення!".

"Ваша дружина — одна з тих дивовижних жінок. Будь ласка, скажіть їй, що нам не терпиться побачити її найближчим часом".

Також зазначили шанувальники, що принцеса Уельська надихає їх у багатьох відношеннях. Публіка з нетерпінням чекає на повернення Кетрін після того, як вона відновить своє здоров'я після проведеної їй у січні операції.

Нагадаємо, днями її дядько прокоментував стан здоров'я племінниці.

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